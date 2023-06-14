Минобороны сообщило об ударах по местам сосредоточения резервов ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ночью были нанесены удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, складам боеприпасов и военной техники. Все назначенные объекты поражены, цель ударов достигнута, сообщили в Минобороны России.

ВСУ за сутки безуспешно пытались вести наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

ВСУ с 4 июня только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая погибших в результате применения российского высокоточного оружия.



В ночь на 13 июня воздушно-космические силы России нанесли удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ. Все назначенные объекты были поражены.



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Маргарита Головатенко