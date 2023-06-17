Глава Минцифры: в России обсуждают запрет параллельного импорта мобильной техники Samsung и LG

Минцифры и Минпромторг России обсуждают запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.



Он пояснил, что в процессе обсуждения — запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования и смартфонов. Шадаев отметил, что есть китайские аналоги, которые не уступают корейской технике.

Вместе с тем, по словам Шадаева, запрет параллельного импорта iPhone не обсуждается, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июня Минпромторг сообщал, что рассматривает возможность ограничения в Россию параллельного импорта продукции более 20 зарубежных брендов, в числе которых Acer, IBM и Dell. Участники рынка и операторы центров обработки данных считают, что количество и качество отечественной техники не только не удовлетворит спрос, но и может дополнительно подорожать ввиду ограничений.

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Маргарита Головатенко