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Минпромторг может ограничить параллельный импорт вычислительной техники

09:57, 02.06.2023
Минпромторг может ограничить параллельный импорт вычислительной техники
Фото: pxhere.com

Минпромторг рассматривает возможность ограничения в Россию параллельного импорта продукции более 20 зарубежных брендов, в числе которых Acer, IBM и Dell, сообщает «Коммерсантъ».

Участники рынка и операторы центров обработки данных считают, что количество и качество отечественной техники не только не удовлетворит спрос, но и может дополнительно подорожать ввиду ограничений.

Исключить из перечня оборудования по параллельному импорту предлагается технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric, IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro. Предложение обсуждается с отечественными производителями, включая АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ; Yadro, «Аквариус», Kraftway и др.). Сейчас Минпромторг ждет конкретных предложений.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по тем товарам, в которых будет сохраняться потребность отечественного рынка. Также, по его словам, Россия планирует повысить пошлины по ряду позиций для обеспечения тарифной защиты локальных производителей готовой продукции.

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Маргарита Головатенко
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