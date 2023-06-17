УНИКС продлил контракт с разыгрывающим сборной России Вячеславом Зайцевым

Казанский БК УНИКС продлил контракт с разыгрывающим сборной России Вячеславом Зайцевым, сообщили в пресс-службе клуба.

Новое соглашение с 33-летним защитником заключено по схеме «1+1». Предстоящий сезон станет для Вячеслава третьим подряд в составе казанского клуба.

В минувшем сезоне Единой лиги Зайцев провел 46 матчей в регулярном сезоне и плей-офф. Средняя статистика игрока составила 5,1 очка, 2 передачи и 1,7 подбора. В Кубке России сезона-2022/2023 Зайцев приносил команде в среднем 10,5 очка, 4,5 передачи, 3 подбора и 1,5 перехвата.

Казанский БК УНИКС подписал контракт с 30-летним атакующим защитником Дмитрием Кулагиным. Соглашение с чемпионом Евролиги и трехкратным победителем Единой Лиги ВТБ рассчитано на два года.

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Маргарита Головатенко