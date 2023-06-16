В Казани бывший директор фольклорного ансамбля пойдет под суд по обвинению в афере

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего бывшего директора ГБУ «Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек». Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, обвиняемый фиктивно трудоустроил балетмейстера, а начисленные ему зарплату и иные выплаты присваивал и расходовал на личные нужды. Деньги он получал с 2020 по 2022 годы.

Ущерб региональному бюджету составил более 1,1 млн рублей. Свою вину мужчина полностью признал и вернул похищенные средства.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Отметим, что еще в 2015 году республиканский Кабмин включил фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек» в список получателей грантов в сфере культуры, искусства и кинематографии. В тот год ансамбль получил 2,6 млн рублей.

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Айрат Назипов