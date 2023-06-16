К казанскому ВК «Динамо-Ак Барс» присоединится доигровщица Элена Пьетрини

К волейбольному клубу «Динамо-Ак Барс» присоединится доигровщица Элена Пьетрини, сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Спортсменка из Италии будет выступать в составе команды в следующем сезоне. Она перешла из итальянского клуба «Савино Дель Бене» из Скандиччи.

Элена Пьетрини с начала карьеры выступала за итальянские клубы. В составе российской команды она будет играть впервые.

В состав волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» возвращается Полина Матвеева. Волейболистка перешла из клуба «Заречье-Одинцово» из Московской области.

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Маргарита Головатенко