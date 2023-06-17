В Татарстане выросло производство яиц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — апрель 2023 года в хозяйствах всех категорий Татарстана произвели 503,4 млн яиц. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть яиц — 412,3 миллиона — пришлась в на сельхозорганизации Татарстана. Они увеличили производство на 4,7%.

В хозяйствах населения за четыре месяца произвели 76,1 млн яиц — на 1,6% меньше, чем за январь — апрель 2022 года. КФХ и индивидуальные предприниматели произвели 15 млн яиц, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Татарстан к 2025 году хочет выйти на производительность 2,2 млрд штук куриных яиц в год и занять третье место в стране в этом сегменте сельского хозяйства. В прошлом году в республике произвели чуть более 1,5 млрд пищевых яиц, и пока регион находится на девятом месте в стране, уступая в том числе Мордовии. Подробнее — в материале аналитической службы «Реального времени».



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Татьяна Демина