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Казанский «Водоканал» присоединит новый СИЗО к системам водоснабжения и водоотведения за 220 млн рублей

08:13, 05.04.2023 2
Казанский «Водоканал» присоединит новый СИЗО к системам водоснабжения и водоотведения за 220 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанский МУП «Водоканал» выступит поставщиком услуг по подключению к водоснабжению и водоотведению нового следственного изолятора (СИЗО) . Заказчиком выступает ГИСУ Татарстана. Об этом стало известно из опубликованных на сайте госзакупок тендеров.

Так, в сумме технологическое присоединение СИЗО к водоснабжению и водоотведению оценивается в 220 млн рублей — 166 млн рублей и 104 млн рублей соответственно.

Все работы должны завершиться до февраля 2026 года, отмечается в контрактах.

Отметим, что новый следственный изолятор в Казани на тысячу мест обойдется более чем в 6 миллиардов рублей. В стоимость входит само строительство (5,8 миллиарда), проект (137,2 миллиона) и услуги по исполнению функций технического заказчика и по строительному контролю на объекте (55,2 миллиона рублей). СИЗО появится в Авиастроительном районе Казани.

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Илина Хакимова
ОбществоИнфраструктураЭкономикаФинансы Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Я надеюсь глупых вопросов не будет,по типо зачем заключённым вода?)))
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  • Анонимно 05 апр
    По сути это ещё один плюс в бюджет города,от этого дохода потом сети можно дальше протягивать и чем больше тем лучше,так и работает система
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