Казанский «Водоканал» присоединит новый СИЗО к системам водоснабжения и водоотведения за 220 млн рублей

Казанский МУП «Водоканал» выступит поставщиком услуг по подключению к водоснабжению и водоотведению нового следственного изолятора (СИЗО) . Заказчиком выступает ГИСУ Татарстана. Об этом стало известно из опубликованных на сайте госзакупок тендеров.

Так, в сумме технологическое присоединение СИЗО к водоснабжению и водоотведению оценивается в 220 млн рублей — 166 млн рублей и 104 млн рублей соответственно.

Все работы должны завершиться до февраля 2026 года, отмечается в контрактах.

Отметим, что новый следственный изолятор в Казани на тысячу мест обойдется более чем в 6 миллиардов рублей. В стоимость входит само строительство (5,8 миллиарда), проект (137,2 миллиона) и услуги по исполнению функций технического заказчика и по строительному контролю на объекте (55,2 миллиона рублей). СИЗО появится в Авиастроительном районе Казани.



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Илина Хакимова