Татарстанские депутаты предложили распространить статьи КоАП на уехавших россиян

Госсовет Татарстана предложил наделить российских силовиков правом составлять административные протоколы на живущих за рубежом граждан России. Речь идет о статьях, связанным с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией армии, пишет «Коммерсантъ».

Инициативу Госсовет Татарстана направил в Совет законодателей при Госдуме. Татарстанские депутаты подчеркивают, что именно за границей «общественные лидеры и активисты осуществляют деятельность против интересов России».

Госсовет считает необходимым внести изменения в ст. 1.8 КоАП (действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве) и ст. 4.5 (давность привлечения к административной ответственности). В частности, речь идет о возможности привлекать к ответственности лиц, совершивших правонарушение за пределами России, по следующим статьям:

ч. 9 и ч. 10 ст. 3.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку или помехи для инфраструктуры);

ч. 3–5 ст. 20.1 (оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов);

ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды);

ст. 20.3.2 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ);

ст. 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ);

ст. 20.3.4 (призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце февраля сообщалось, что в Казани составили 69 протоколов за дискредитацию ВС России. Судами города назначено административное наказание в виде штрафа 60 гражданам.



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Айрат Назипов