Большинство казанцев против 6-дневной рабочей недели в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Абсолютное большинство казанцев выступило против шестидневной рабочей недели. Инициатива о введении в России шестидневки не находит поддержки ни в бизнес-сообществе, ни среди обычных людей, к таким выводам пришел сервис по поиску работы SuperJob.

Инициативу поддерживает только 8% работодателей и 10% граждан.

Напомним, ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда России Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. Они заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за санкций. Авторы считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на 2023 год.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Однако бизнес-сообщество не согласно с такой концепцией: за шестидневку выступает только 8% работодателей, чьи компании трудятся по пятидневному графику, тогда как за то, чтобы оставить все как есть, — 53%.



80% казанцев тоже не поддерживает инициативу ассоциации предпринимателей.

В числе аргументов — несоответствие предлагаемой меры трудовому законодательству и современным научным данным о физиологии труда. Так, только 10% опрошенных одобряют введение шестидневки: в комментариях они напоминают о необходимости помочь стране преодолеть возникшие трудности.

Интересно, что почти в каждой третьей компании (31%) высказались в поддержку не шестидневки, а четырехдневки.

Сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего среди старшего поколения (14%), а противников — среди горожан в возрасте от 35 до 44 лет (87%). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей в месяц выступают за инициативу чуть чаще тех, кто зарабатывает меньше (15 и 6%).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова