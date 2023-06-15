СИБУР, «Русал», «Северсталь» и НОВАТЭК рассматривают проекты по обводнению торфяников

Фото: realnoevremya.ru/Давид Казанский

Компании «СИБУР», «Русал», «Северсталь» и НОВАТЭК рассматривают проекты по обводнению ранее осушенных торфяных болот, об этом рассказал исполнительный директор ООО «СИБУР» Василий Номоконов на полях Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ).



— У нас есть два больших направления работы. Одна часть — это торфяники, водно-болотные комплексы. Мы с «Северсталью» и «Русалом» пытаемся разделить затраты на них. Второе — лесоклиматическая программа, — рассказал исполнительный директор ООО «СИБУР» Василий Номоконов.

Компании намерены разделить затраты на научно-исследовательские работы, а затем реализовать соответствующие проекты в регионах присутствия. СИБУР — в Нижегородской области, «Северсталь» — в Вологодской области, «Русал» — в Ленинградской, сообщает «Интерфакс».

По словам Номоконова, СИБУР рассматривает реализацию аналогичного проекта в сотрудничестве с НОВАТЭКом в Тверской области.

Как отметил директор по корпоративным финансам «Русала» Алексей Гренков, климатические проекты по обводнению торфяников очень привлекательны:

— Есть несколько причин. Первое — это потенциал, он огромен: в одной только Ленинградской области более 2 тысяч торфяников на общей площади более 600 тыс. гектар. Вторая причина — хорошая экономика подобного рода проектов с точки зрения скорости получения первой углеродной единицы (УЕ), себестоимости этой УЕ, количества УЕ, получаемых с гектара.

Он отметил, что у таких проектов есть ммультипликативны эффект: потенциальное снижение пожароопасности, улучшение развития биоразнообразия и, возможно, новые возможности для малого бизнеса в регионах.

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Маргарита Головатенко