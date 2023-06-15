На «Казаньоргсинтезе» подвели итоги открытого конкурса по визуальному оформлению промышленных установок

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» запустил программу креативного оформления наиболее знаковых и масштабных объектов предприятия. В рамках проработки визуальной концепции предприятие объявило открытый конкурс, победителями которого стали четыре дизайнера.

В мае — июне на предприятии началась проработка креативной концепции на оформление высотных объектов: четырех ресиверов сжатого воздуха и закрытого факела бездымного типа на заводе поликарбонатов. Эти объекты формируют ансамбль основной проходной и центральной улицы предприятия.

Для получения полного спектра идей и смыслов был объявлен открытый конкурс на лучшую концепцию оформления высотных объектов с призовым фондом в 150 тыс. рублей. В нем могли принять участие дизайнеры, архитектурные бюро, мастерские и дизайн-студии. Было получено 16 работ различной направленности от жителей разных городов Татарстана и других регионов России.

Цель конкурса была достигнута — поступили интересные решения, которые в будущем могут стать элементами дизайна на «Казаньоргсинтезе» и на других предприятиях СИБУРа, а также подтвердили актуальность и важность собственной концепции — использования элементов национальной идентичности. Она была реализована на других заметных объектах — резервуарах.

Конечной же композицией, которая будет изображена на ресиверах, станет букет тюльпанов — национального татарского символа пробуждения, возрождения и обновления. Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез». Реклама ПАО «Казаньоргсинтез».

Конкурсная комиссия с участием городских экспертов, сотрудников предприятия, а также членов Общественного совета КОСа отобрала четыре самые оригинальные концепции. Каждый из победителей получит денежный приз, а также возможность в будущем принять участие в креативных программах предприятия.

1 место: Конкурсная работа Эдуарда Жирнова. Оформление ресиверов в виде химических колб — 60 тыс. рублей.

2 место: Конкурсная работа Евгении Татусовой. Оформление ресиверов на тему защиты окружающей среды — 35 тыс. рублей; Конкурсная работа Георгия Будагянца. Оформление ресиверов в виде разноцветных полос — 35 тыс. рублей.

3 место: Конкурсная работа Романа Аршина. Оформление ресиверов на тему многообразия флоры и фауны Республики Татарстан — 20 тыс. рублей.

Конечной же композицией, которая будет изображена на ресиверах, станет букет тюльпанов — национального татарского символа пробуждения, возрождения и обновления.