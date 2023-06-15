В Казани пройдет этап Всероссийского конкурса по агрогенетике для старшеклассников

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В Казани состоится один из этапов Всероссийского конкурса по агрогенетике для старшеклассников. Его проведение обсудили раис Татарстана Рустам Минниханов и первый заместитель гендиректора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

Организаторы конкурса считают, что он позволит Татарстану привлечь молодежь в учебные заведения, которые ведут подготовку специалистов сфере агропромышленного комплекса. Это в свою очередь позволит сформировать кадровый потенциал для агросектора.

Конкурс направлен на привлечение внимание школьников к востребованным в АПК специальностям, например, генетике, селекции и биоинформатике. Ожидается, что отбор пройдут около 5 тысяч детей, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, в Татарстане в АПК наибольшая потребность отмечается в зоотехниках, агрономах и ветеринарных врачах. В целом уровень обеспеченности кадрами составляет от 79 до 96%.



Однако доля молодежи, занятой в сфере сельского хозяйства, в Татарстане не достигает и 10%. Это связано в том числе с низкой зарплатой.



— В прошлом году на селе закрепился только 61 выпускник, хотя мы ежегодно готовим порядка 2 тысяч специалистов для АПК: два вуза, 23 СПО! […] Если мы эти вопросы решать не будем, готовь — не готовь, эти специалисты уйдут в другие отрасли. Эта тема должна быть под нашим контролем!, — обращал внимание на коллегии Минсельхозпрода Татарстана Рустам Минниханов.

Он поручил ведомству и республиканским предприятиям пересмотреть меры стимулирования, чтобы привлечь молодые кадры в сельское хозяйство. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина