В Казани ограничили движение по улице Право-Булачной

В Казани ограничили движение по ул. Право-Булачной: до 20 сентября полностью закрыли тротуар и одну полосу на участке от ул. Кави Наджми до дома №9. Еще одну полосу будут перекрывать с 10.00 до 15.00 и с 20.00 до 06.00, сообщили в мэрии города.



Ограничение вводят в связи с необходимостью замены участка теплопровода. Его срок эксплуатации истек, за последние годы здесь насчитали 18 повреждений.

Как подчеркивают в Комитете по транспорту города, ограничение не затронет работу общественного транспорта. Схемы движения троллейбуса №2, автобусов №15, 29, 75 не изменяются. Общественный транспорт будет останавливаться на привычных местах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На ул. Право-Булачной планируют заменить участок тепловода протяженностью более полукилометра. Трубопровод, который планируется менять, построен в 1976 году. К нему подключено 62 многоквартирных дома, школы, детсады, более 700 офисных объектов и коммерческих зданий. Он «выработал свой срок эксплуатации».

В целом все работы планируется выполнить в промежутке времени с 15 июня до конца августа. Работы будут проходить в круглосуточном режиме.

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Маргарита Головатенко