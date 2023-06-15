В Татарстане выросло число ДТП, но сократилось количество погибших в них

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За январь — май 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1 196 ДТП, что на 34 аварии больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.

Погибли в авариях на дорогах Татарстана за первые пять месяцев этого года 85 человек. Это на 20 погибших меньше, чем за январь — март 2022 года.

Травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествиях получили 1 458 татарстанцев. Количество пострадавших выросло на 16 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, с 1 марта в России вступил в силу масштабный пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД), документ разработан Минтрансом совместно с ГИБДД страны. Большинство нововведений дополняет или закрепляет уже имеющиеся нормы, часть уже применяется в виде эксперимента. Однако о некоторых важных изменениях в ПДД водители еще не слышали. Подробнее о том, как эти новшества могут повлиять на дорожную ситуацию в Казани и Татарстане, — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина