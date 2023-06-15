На дорогах Татарстана сократилось число аварий по вине пьяных водителей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За январь — май 2023 года в Татарстане зарегистрировали 50 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей с признаками опьянения — на 30 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные озвучил начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.

В авариях по вине водителей с признаками опьянения на дорогах Татарстана за пять месяцев погибли шесть человек, травмы получили 62 гражданина. Число летальных случаев по сравнению с январем — маем прошлого года снизилось на 9, количество пострадавших — на 43.

— Данная проблема остается. Ее нужно сообща решать, — заявил Рустем Гарипов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Всего за первые пять месяцев 2023 года на дорогах Татарстана произошло 1 196 ДТП — на 34 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 85 человек. Травмы различной степени тяжести получили 1 458 граждан.



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Татьяна Демина