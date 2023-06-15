В Татарстане за январь — апрель выдали потребительских кредитов на сумму 38,1 млрд рублей
С января по апрель этого года выдача потребительских кредитов в Татарстане превысила 38 млрд рублей — это почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Республика находится на 6-м месте среди регионов России по объемам потребительского кредитования.
На первом месте — Москва (129,2 млрд рублей), далее — Московская область (86,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (55,5 млрд рублей), Свердловская область (42,1 млрд рублей) и Краснодарский край (42 млрд рублей).
Всего в январе — апреле 2023 года в России было выдано потребительских кредитов на 1,22 трлн рублей.
Это на 57,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе — апреле 2022 года — 0,77 трлн рублей).
В десятку наиболее активных по выдаче потребкредитов регионов России, по данным НБКИ, также вошли Башкортостан (35,7 млрд рублей), Ростовская область (31,3 млрд рублей), Челябинская область (29,4 млрд рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (28 млрд рублей).
Подробнее о том, сможет ли рынок восстановиться до докризисных уровней 2021 года, чем вызван неожиданный потребительский оптимизм, почему растет средний чек и готовы ли банки кредитовать в прежних объемах — читайте в обзоре аналитической службы «Реального времени».
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