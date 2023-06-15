Больше четверти казанцев готовы попробовать вложения в валюты дружественных стран

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Больше четверти (26%) жителей Казани готовы попробовать вложения в валюты дружественных стран: армянский драм, белорусский рубль, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ, индийская рупия, казахстанский тенге, киргизский сом, китайский юань, таджикский сомони, турецкая лира, узбекский сум.

Это самый высокий результат по стране, следует из исследования Сбера (данные есть в распоряжении «Реального времени» среди 11 тыс. россиян.

Исследование также показало, что россияне, готовые инвестировать капитал, уменьшили аппетит к доллару США и евро в пользу российского рубля и валют дружественных стран. В среднем попробовать инвестиции в валюты дружественных стран хотят 11,7% россиян: под эти вложения респонденты готовы выделить 7,4% своего портфеля.

Примечательно, что 48% из этой группы рассматривают эти вложения как средство приумножения капитала, а 44% — хотят попробовать их и для сохранения, и для приумножения капитала. 8% стремятся таким образом капитал сохранить.

Среди валют наибольшей популярностью пользуется юань.

Число тех, кто хотел бы сохранять и копить в рублях, увеличилось более чем на 20% и составило 61,4%.

Банк России с 1 апреля установил для банков дифференцированные нормативы обязательных резервов в зависимости от вида валюты. Предполагается, что это изменит структуру валютных пассивов банков в пользу валют дружественных стран и сохранит условия для дальнейшей общей девалютизации банковских балансов.



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Илина Хакимова