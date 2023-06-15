Мошенники начали слать россиянам поддельные удостоверения сотрудников банка

Россиянам рассказали о новом способе мошенников «втереться в доверие» к жертве: злоумышленники начали присылать жертвам поддельные документы (в том числе удостоверения), которые якобы подтверждают личности «квалифицированных сотрудников банка», рассказывает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.



Эксперт в сфере интернет-технологий Эльдар Муртазин обратил внимание, что у банков нет возможности обзванивать каждого клиента (чаще всего просто отправляются сообщения по электронной почте), передает Daily Moscow.

Поэтому чаще всего звонок от якобы банковского сотрудника — это звонок от злоумышленника.

На сегодняшний день мошенники придумывают новые схемы и легенды для обмана. Однако вишинг, или телефонное мошенничество, все еще остается самым распространенным способом, сообщает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

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Илина Хакимова