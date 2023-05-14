Эксперт Минфина России рассказала о популярных мошеннических схемах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день мошенники придумывают новые схемы и легенды для обмана. Однако вишинг, или телефонное мошенничество, все еще остается самым распространенным способом. Об этом «РИА Новости» сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

— Если раньше условный «сотрудник правоохранительных органов майор Сидоров» для выуживания денег пытался внушить, что внук или сын «под уголовным преследованием» или «необходимо поучаствовать в операции поимки мошенника», то сейчас потенциальную жертву «обвиняют в финансировании экстремизма и терроризма» или «финансировании вражеских сил в СВО». Легенды новые, но методы все те же: нужно перечислить деньги на «безопасный счет в ЦБ» или «подтвердить отмену блокировки счета» кодами /паролями из банковских уведомлений, — отметила она.

Фото: pixabay.com

По словам Дайнеко, новые схемы обмана в основном связаны с темами СВО, экстремизма, госизмены, отмывания денежных средств или уклонения от уплаты налогов. Также достаточно часто используется тема изменения паролей/номеров телефонов к «Госуслугам», личным кабинетам на маркетплейсах и так далее.

Ведущий рассказал, что мошенники научились применять нейросети, адаптируются к эволюции технологий и активно используют так называемые дипфейки. Ажиотаж вокруг нейросетей играет им на руку.

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Елизавета Пуншева