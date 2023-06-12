Аналитики: на вторичном рынке россияне чаще покупают автомобили с пробегом до 100 тысяч км

Россияне, покупая авто на вторичном рынке, предпочитают модели, имеющие не более 100 тысяч километров пробега. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование «СберАвто».

— При формулировании образа идеального авто россияне выдвигают самые строгие требования к пробегу, количеству предыдущих владельцев и отсутствию в истории ДТП. Чаще всего покупатели желают приобрести авто с пробегом не более 100 тысяч километров, одним или двумя владельцами в оригинальном паспорте, без ДТП и с минимальной историей окраса, а предпочтительнее — с заводским окрасом, — пришли к такому выводу аналитики.

Кроме того, одним из основных критериев при выборе автомобиля является цена. В 2023 году самыми популярными стали два бюджетных ограничения: до миллиона рублей и до 1,8 миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне АвтоВАЗ заявил о начале проверки трех дилерских московских центров после публикаций о необоснованном повышении цен на автомобили Lada Vesta нового поколения. Подчеркивается, что с 10 июня компаниям, которым принадлежат эти дилерские центры, приостановлена отгрузка новых машин Lada Vesta.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов