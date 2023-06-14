Татарстан получит 82,3 млн рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В 2023 году Татарстан получит субсидию в размере 82,3 млн рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель из федерального бюджета. Сумма закреплена в распоряжении правительства России.

Дополнительные средства на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на мелиорацию земель в этом году получат 32 региона страны. Общая сумма превышает 668 млн рублей.

В мае «Реальное время» писало, что 14 регионов Приволжского федерального округа в 2023 году получат минимальную сумму федеральных субсидий на орошение сельскохозяйственных земель. Минсельхоз страны утвердил выделение им 1,5 млрд рублей. Поволжье недосчиталось свыше 7 млрд.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, Татарстан получил полномочия решать вопросы по мелиорации земель не только для себя, но и для Удмуртии, Кировской области и Марий Эл. К началу мая завершился процесс объединения региональных управлений службы в единый комплекс «Приволжскмелиоводхоз» с центром в Казани.



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Татьяна Демина