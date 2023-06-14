Рустам Минниханов подписал закон об исполнении бюджета Татарстана за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об исполнении бюджета республики за 2022 год. Он вступает в силу со дня его официального опубликования — 13 июня.

Доходы бюджета Татарстана за прошлый год утверждены в размере 452,7 млрд рублей. Из них 366,6 млрд рублей — налоговые и неналоговые доходы.

Расходы республиканского бюджета за прошлый год составили почти 463,2 млрд рублей. Дефицит утвержден в размере 10,466 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Напомним, закон об исполнении бюджета Татарстана за прошлый год Госсовет республики принял 8 июня в первом и третьем чтениях. Документ на 44-м заседании парламента представил министр финансов региона Радик Гайзатуллин.

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Татьяна Демина