В Татарстане продлили программу формирования современной городской среды

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Сроки реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» продлены до 2026 года. Соотвествующие изменения утверждены постановлением кабмина региона.

Изначально действие программы рассчитывалось на 2018-2025 годы. В новой редакции сроки ее реализации рассчитаны до 2026 года включительно.

При этом объемы финансирования на 2026 год в постановлении кабмина не указаны. В этом году, например, на нее потратят почти 2,2 млрд рублей, из которых 340 млн рублей — средства бюджета Татарстана, а остальные 1,8 млрд рублей -деньги из федерального бюджета.

На следующий год объем финансирования программы указан в размере 3,3 млрд рублей. В 2025 году, по плану, он составит 2 млрд рублей. Общий объем средств на программу оценивается в 50,8 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С помощью реализации программы в Татарстане к концу 2026 года хотят добиться увеличения площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на одного жителя, до 4,5 кв. метров.

Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» утверждена в октябре 2017 года. Первый этап реализовали в 2018 году. В следующем 2019-м в регионе приступили к ее второму этапу, который продолжается и сегодня.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина