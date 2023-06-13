В Челнах на пожаре спасли четырех человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах в поселке ЗЯБ на пожаре спасли четырех человек, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



Пожар произошел в доме 11 по улице Комарова. В двухкомнатной квартире на девятом этаже горели вещи на кухне и балконе, едкий дым распространился по подъезду.

Пожарные спасли четырех человек из квартиры на пятом этаже, включая двух девочек 2011 и 2013 годов рождения. На них надели маски спасаемого и вывели их из зоны задымления по лестнице.

Пожар потушили на площади 11 кв. м, пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить.

Накануне в доме по улице Хайдара Бигичева в Казани произошел пожар в квартире на 9-м этаже.

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Маргарита Головатенко