Каждый третий татарстанец высказался по поводу создания дружелюбной среды к питомцам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане примерно каждый третий из проголосовавших в специальном опросе высказался по поводу создания дружелюбной среды к питомцам. Об этом сообщила менеджер по развитию дог-френдли среды Дарья Раек.

— И самый, наверное, удивительный факт для нас результат — у 77% респондентов как раз-таки животных не было, собак не было. И это прекрасная иллюстрация того, что вопрос касается не только владельцев собак, как это принято думать. На самом деле, запрос на эту инфраструктуру есть у всех категорий жителей, — сказала она

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Опрос проводился в Татарстане впервые. Его нельзя было пройти в отрыве от голосования за общественные пространства и дворы. Он проходил с 15 апреля по 31 мая.

Напомним, менеджер развития дог-френдли среды в Татарстане появился в конце прошлого года. С момента учреждения должности ее занимает Дарья Раек.



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Татьяна Демина