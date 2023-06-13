Минпромторг поддерживает возрождение автобренда «Ока»

Минпромторг России поддерживает возрождение автомобильного бренда «Ока» и готов оперативно рассмотреть этот вопрос, когда поступят предложения от автоконцернов, сообщил вице-премьер, глава министерства Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».



— Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями… Потому что первая ласточка — это «Москвич» в дополнение к «Лада», за ним будет «Волга», надеюсь, уже в следующем году, — сказал он.

В конце апреля бывший завод французского Renault «Москвич» запустил главный конвейер и более чем в два раза увеличил производительность. Теперь сборку осуществляют на полностью автоматизированной линии длиной 480 м. С запуском главного конвейера на заводе начали подготовку производства к старту мелкоузловой сборки.

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Маргарита Головатенко