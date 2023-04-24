Завод «Москвич» запустил главный конвейер, увеличив производительность более чем в два раза

Бывший завод французского Renault — «Москвич» запустил главный конвейер и более чем в два раза увеличил производительность, сообщает пресс-служба предприятия.



Теперь сборку осуществляют на полностью автоматизированной линии длиной 480 м. С запуском главного конвейера на заводе начали подготовку производства к старту мелкоузловой сборки.

Предполагается, что работа основного конвейера позволит увеличить количество операций на производстве, подключить процессы сварки и окраски, внедрить любые изменения и привлечь больше локальных поставщиков.

Фото: ПАО «КАМАЗ»

В начале апреля сообщалось, что завод «Москвич» собрал более 7 тысяч автомобилей, в планах на текущий год — собрать 50 тысяч машин, в том числе 10 тысяч единиц с электродвигателем.

Автомобильный завод «Москвич» в текущем году наметил выпуск новых моделей в кузове седан и кроссовер. В скором времени компания планирует продемонстрировать, как они будут выглядеть. Как ранее сообщал технологический партнер завода КАМАЗ, под маркой «Москвич» планируют производить пять моделей — четыре кроссовера и один седан.

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Маргарита Головатенко