Порядка 9% татарстанцев приняли участие в голосовании за выбор объектов для благоустройства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане завершилось голосование по выбору парков и других общественных пространств, которые благоустроят в 2024 году. Об этом сообщает портал Госуслуг РТ в своих соцсетях.

Отмечается, что в голосовании приняли участие порядка 363 тысяч жителей республики. Это меньше десятой части населения региона. За неделю свой голос отдали 7 тысяч жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Голосование проходило с 15 апреля по 30 мая 2023 года на сервисе «Опросы жителей Республики Татарстан» портала госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ».

Еще в середине апреля замруководителя исполкома столицы Татарстана по вопросам благоустройства Игорь Куляжев предупреждал, что Казань могут исключить из программы развития общественных пространств на 2024 год. Он связал это с низкой активностью казанцев в этом вопросе.

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Айрат Назипов