В Зеленодольском районе определили абсолютного батыра по борьбе куреш

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района

В Зеленодольском районе Татарстана определили батыра-2023 по борьбе куреш. 10-кратный абсолютный батыр Сабантуя Фирдус Зайнуллин уступил Айдару Ахметову, сообщили в пресс-службе района.

Ключи от нового автомобиля победителю вручил глава района Михаил Афанасьев.

— Борьба куреш — одно из самых зрелещных событий Сабантуя и здесь каждый батыр уже победитель! Фирдус, ты молодец, ты борец! Мы все наблюдаем за твоими успехами, успехами воспитанников школы борьбы и гордимся! Айдар, а тебя поздравляю с победой! Абсолютный батыр Сабантуя -2023 Айдар Ахметов! — отметил он.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района

Ахметов каждый год занимал место второго батыра. Он признается, что все эти годы мечтал побороть Зайнуллина.

Также в Зеленодольске батыру сева подарили трактор «Кентавр T-244pro». Батыром стал Фидаиль Тимуршин — инженер ВЗП «Заволжья».

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Елизавета Пуншева