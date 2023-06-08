На казанском «Миллениуме» временно уберут полосу для движения автобусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на мосту «Миллениум» временно закроют полосу для движения общественного транспорта. Об этом объявил заместитель председателя Комитета по транспорту города Марат Шарипов.



— В целях обеспечения оптимальной пропускной способности принято решение о временной приостановке полосы для движения автобусов. Как на «Миллениуме», так и на ул. Право-Булачной. Выделенной полосы на данном участке временно не будет на период строительства, — сказал он.

Общественный транспорт продолжит курсировать по «Миллениуму». Однако после закрытия части моста они будут двигаться в потоке вместе с другими машинами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 12 июня в Казани закроют одну половину «Миллениума» — направление движения от Амирхана до Вишневского. На период закрытия двухстороннее движение транспорта организуют по второй половине моста.

Частичное перекрытие дороги летом 2023 года в Казани запланировано и на Булаке. Это связано с заменой участка тепловода протяженностью более полукилометра на ул. Право-Булачной.

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Татьяна Демина