Иран обсуждает с США возможность отмены санкций

Иран и США обсуждают возможность отмены санкций, которые были введены против Тегерана. Об этом пишет Tasnim со ссылкой на представителя иранского МИД Насера Канаани.

Он отметил, что оба государства уже провели обмен мнениями на этот счет и диалог между странами продолжается. Представители Ирана поблагодарили Оман за посреднические услуги.

Также Канаани опроверг слухи о том, что цель переговоров — заключить новое промежуточное соглашение по иранской ядерной программе.

США регулярно вводят санкции в отношении Ирана. Например, в конце апреля под рестрикции попала разведка Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Американские власти обвинили КСИР в «неправомерном задержании американских граждан». Такие же санкции были введены против ФСБ.

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Айрат Назипов