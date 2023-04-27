США ввели санкции против ФСБ

Администрация США ввела санкции против ФСБ России и разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «за неправомерное задержание американских граждан». Об этом пишет ТАСС.

— Эти субъекты в России и Иране пытались использовать американцев в качестве политического рычага или для получения уступок от Соединенных Штатов. Эти действия угрожают стабильности и целостности международной политической системы. Они также угрожают безопасности граждан США и других лиц за рубежом, — рассказал представитель Белого дома.

Чиновник заявил, что «ФСБ неоднократно принимала участие в арестах, расследованиях и содержании под стражей граждан США, несправедливо задержанных в России».

Фото: commons.wikimedia.org

В конце марта стало известно, что ФСБ России задержала американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представителя СМИ силовики взяли в Екатеринбурге. По данным ФСБ, корреспондент занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. Такое задание ему поручила американская сторона. Отмечалось, что Гершковича задержали при передаче секретных документов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов