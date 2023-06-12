Производство молока в Татарстане выросло почти на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане за январь-апрель 2023 года в хозяйствах всех категорий произвели 674 тысячи тонн молока. Это на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большую часть молока — 472,8 тысячи тонны — надоили в сельскохозяйственных организациях Татарстана. Это на 12,7% больше, чем за первые четыре месяца 2022 года.

В хозяйствах населения за январь-апрель этого года произвели 133,9 тысячи тонн молока. Надои выросли на треть (+33,9%), следует из подсчетов Татарстанстата.

Остальные 67,3 тысячи тонн молока надоили в крестьянско-фермерских хозяйствах республики и индивидуальные предприниматели. Они увеличили показатель по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 9,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Реальное время» писало, что закупочные цены на молоко в Татарстане упали ниже уровня пятилетней давности. При этом уровень инфляции с конца апреля 2018 года вырос более чем на 38%.

Сельхозпроизводители утверждают, что в таких условиях животноводческую отрасль республики ждет крах, если не остановить падение закупочных цен на «белую нефть». Подробнее о причинах, по которым дешевеет молоко, катастрофических последствиях этого процесса для агропромышленного комплекса и мерах, которые принимаются в республике, чтобы исправить ситуацию, — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина