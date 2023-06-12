В центре Казани развернули самый большой флаг России в Татарстане
В Казани развернули самый большой в Татарстане флаг России в рамках ежегодной акции «Парад Дружбы». Полотно размером 33 х 22 метров появилось у Башни Сююмбике в Казанском кремле.
Парад двинулся к парку «Черное озеро», где жителей и гостей города ждала концертная программа.
В четь праздника в Казани и других городах проходят праздничные мероприятия. В столице республики выступит российская певица Катя Лель.
Сегодня Управления культуры столицы Татарстана опубликовало время выхода на сцену артистов, которые выступят на концерте в честь Дня России у центра семьи «Казан». На сцену певцы и коллективы начнут выходить с 17:30.
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