Рустам Минниханов наградил наиболее отличившихся татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды наиболее отличившимся татарстанцам. Мероприятие приурочено к празднованию Дня России.

В казанском Кремле сегодня чествовали участников спецоперации, командный состав высшего танкового и суворовского училищ, работников правоохранительных органов, судебной системы, науки, здравоохранения, промышленности, строительства и сельского хозяйства. Также Рустам Минниханов поблагодарил представителей традиционных для Татарстана конфессий и общественных деятелей.

— Хочу поблагодарить каждого из вас за плодотворный труд на благо родной республики и достойный вклад в развитие нашей страны, — заявил татарстанский лидер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России. Он пожелал татарстанцам и всем россиянам благополучия и процветания. Полный текст поздравления можно увидеть в материале «Реального времени».

В честь праздник в Казани и других городах проходят праздничные мероприятия. В столице республики выступит российская певица Катя Лель.

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Айрат Назипов