В Казани спрос на новостройки сократился резче, чем в целом по России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани с января по апрель 2023 года спрос на недвижимость в новостройках упал на 20%. Сократилось и их предложение — на 9%, говорится в исследовании «Авито Недвижимость».

В целом по России спрос на жилье на первом рынке сократился на 10%. Заметнее всего показатель в январе — апреле упал в Тюмени (-28%) и в Туле (-27%). Вырос спрос в Новосибирске (+25%), в Калининграде (+21%), Сочи (+11%) и некоторых других городах.

Предложение квартир в новостройках в России за 4 месяца 2023 года выросло почти на четверть — на 23%. Почти в два раза показатель подскочил в Красноярске — на 92%, а минимально увеличился в Сочи — на 2%. Не изменилось предложение в Барнауле, а сократилось, помимо Казани, в Симферополе, Иркутске, Самаре, Челябинске и Воронеже.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоимость квартир на первичном рынке в столице Татарстана выросла на 3%. В апреле средний ценник составил 7,9 млн рублей, что больше, чем в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Уфе и Екатеринбурге, но меньше, чем в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Согласно другому исследованию, квартиры в новостройках Казани стали продаваться медленнее. Продолжительность продажи жилья увеличилась на 88,8%.

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Татьяна Демина