За сутки в Казани остановили 12 пьяных водителей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в воскресенье, 11 мая, задержали 12 пьяных водителей. Еще у четверых автомобилистов не было водительских прав, сообщили в Госавтоинспекции города.

Помимо этого, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили шестерых татарстанцев.

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 66 ДТП. В двух случаях пострадали люди.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в конце мая полицейские задержали пьяного водителя автобуса маршрута №94. Его отстранили от работы и доставили в изолятор временного содержания Управления МВД России по Казани. Теперь мужчине грозит депортация.

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Айрат Назипов