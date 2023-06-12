За сутки в Казани остановили 12 пьяных водителей
В Казани в воскресенье, 11 мая, задержали 12 пьяных водителей. Еще у четверых автомобилистов не было водительских прав, сообщили в Госавтоинспекции города.
Помимо этого, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили шестерых татарстанцев.
За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 66 ДТП. В двух случаях пострадали люди.
Напомним, в конце мая полицейские задержали пьяного водителя автобуса маршрута №94. Его отстранили от работы и доставили в изолятор временного содержания Управления МВД России по Казани. Теперь мужчине грозит депортация.
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