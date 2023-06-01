Водителя казанского автобуса депортируют за пьяную езду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Водителя автобуса №94 в Казани депортируют из России — будучи на маршруте, он был пьян. Нетрезвого водителя выявили пассажиры 31 мая, сообщили в Ассоциации АТП Татарстана.



Водителя Хайруллу Курвана отстранили от работы и доставили в изолятор временного содержания Управления МВД России по Казани. Сегодня вопрос о депортации рассмотрит суд. Мужчине могут запретить въезд в Россию на пять лет.

Как прокомментировал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков, перед выездом из парка всех водителей проверяют. 31 мая утренняя проверка тоже состоялась.

После инцидента прокуратура Казани проведет проверку в МУП ПАТП-2. Ведомство проверит соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок. При наличии оснований примет меры реагирования.

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Маргарита Головатенко