В Казани на неопределенный срок перенесли концерт Big Baby Tape

В Казани на неопределенный срок перенесли концерт Big Baby Tape. Об сообщили организаторы мероприятия «Вконтакте».

— У нас не самые лучшие новости. К сожалению, выступление Big Baby Tape, запланированное на 12 июня, переносится по независящим от артиста и организаторов причинам, — отмечается публикации.

Организаторы подчеркнули, что все купленные билеты останутся действительными. При этом купившим проход на концерт до переноса пообещали скидку на следующее мероприятие. Организаторы предположили, что новая дата концерта станет известна в начале июля.

После жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной это уже третий перенос концертов рэпера. 11 июня выступление должно было состоятся в Нижнем Новгороде, а 8 июня — в Екатеринбурге.

Недавно глава Лиги безопасного интернета сообщила, что обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить рэп-исполнителей Kizaru, Кишлак, Big Baby Tape на пропаганду наркотических веществ.

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Елизавета Пуншева