В 2023 году планируется открыть центры образования на русском языке в 28 странах Африки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году Минпросвещения России совместно с 14 педагогическими вузами планирует открыть центры образования на русском языке в 28 африканских странах. Об этом сообщил ТАСС замглавы министерства Денис Грибов.

— В этом году в 28 африканских странах мы совместно с 14 российскими педагогическими вузами откроем центры открытого образования на русском языке. Планируем вовлекать юных жителей африканских стран, которые эффективно изучают русский язык, в наши олимпиады, конкурсы, мероприятия. В целом рассматриваем наших африканских коллег в числе значимых стратегических партнеров по вопросам развития образования, — отметил он.

Также, по словам Грибова, ощущается запрос на строительство русских школ на континенте. Он напомнил, что на данный момент реализуется проект по строительству русских школ в странах СНГ.

— В Таджикистане уже построено пять современных школ вместимостью более 1 200 учеников каждая. Подписано соглашение о строительстве девяти совместных школ в Киргизии, ведется диалог о строительстве четырех школ в Армении, школ во Вьетнаме и Республике Узбекистан. Отдельное направление — открытие образовательных организаций в формате частно-государственного партнерства с образовательной линейкой на базе российских образовательных стандартов, — подчеркнул он.

Напомним, Татарстан готов поставлять в Пакистан вертолеты, суда, грузовики, нефтехимическую продукцию, минеральные удобрения, товары АПК и различные типы оборудования. В числе перспективных направлений сотрудничества раис республики Рустам Минниханов обозначил торгово-экономическую сферу, образование и науку, туризм, культуру.

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Елизавета Пуншева