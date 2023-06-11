В Зеленодольске батыру сева подарили трактор

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района

В Зеленодольске батыру сева подарили трактор «Кентавр T-244pro». Об этом сообщает пресс-служба района.

Батыром стал Фидаиль Тимуршин — инженер ВЗП «Заволжья». Его наградили за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Зеленодольского района и преданность Агрохолдингу «Красный Восток Агро». В сельском хозяйстве Тимурин трудится 43 года.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района

Традиционно на Сабантуй в Зеленодольске награждают передовиков сельского хозяйства. В этом году решили вручить спецприз и батыру сева. С такой инициативой выступил мэр города Михаил Афанасьев.

В Набережных Челнах Сабантуй пройдет 17 июня. В столице Татарстана праздник отметят 24 июня на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань».

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Елизавета Пуншева