В Госдуме рассказали, что в 2025 году пенсии россиян по старости проиндексируют дважды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2025 году власти России проиндексируют пенсии по старости два раза, чтобы учесть фактическую инфляцию за предшествующий год, об этом заявил в беседе с "Российской газетой" депутат Ярослав Нилов.

В законе о бюджете Социального фонда на 2023-2025 годы отмечается, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6 процента, с 1 февраля 2025 года — 4 процента и с 1 апреля 2025 года — на 3,6 процента.

— До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год, — рассказал Нилов.

Индексация до 2025 года проводится с 1 января. А при переходе на расчет пенсий на основе показателей фактической инфляции индексация будет производиться с февраля, затем корректировка последует в апреле.

С 1 января 2023 год пенсии неработающих пенсионеров выросли на 4,8 процента.

После проведенных индексаций средний размер пенсий в Татарстане на конец 2022 года составил 19,4 тысячи рублей. За прошлый год пенсии получили 1,1 млн татарстанцев.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова