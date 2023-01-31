Средний размер пенсий в Татарстане за 2022 год составил 19,4 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После проведенных индексаций средний размер пенсий в Татарстане на конец 2022 года составил 19,4 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба отделения Соцфонда в Татарстане.

— В 2022 году назначено 48 тысяч пенсий, среди регионов ПФО республика имеет самое высокое значение по средним размерам назначенных пенсий — 13,3 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что за прошлый год пенсии получили 1,1 млн татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В отделении Социального фонда в Татарстане добавили, что с начала 2023 года была произведена индексация страховых пенсий на 4,8%. А уже с 1 февраля на 11,9% будут проиндексированы все социальные выплаты (ЕДВ, НСУ, материнский капитал).

— С 1 апреля на 3,3% увеличатся пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные пенсии. В августе традиционно будет проведена корректировка размера пенсии работавших в 2022 году пенсионеров, за которых уплачивались страховые взносы, — добавили в пресс-службе.

«Реальное время» уже писало, что индексация соцвыплат в России с 1 февраля составит 11,9%. На это будет выделено 152,4 млрд рублей. Индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.

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Айрат Назипов