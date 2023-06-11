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Сегодня в Казани пасмурно и до +17 градусов

06:33, 11.06.2023
Сегодня в Казани пасмурно и до +17 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 11 июня, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +15 до +17 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +14 до +19°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-западный, северный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в эти выходные и в начале следующей недели в Татарстане сохранится прохладная погода. Прогнозируют также грозовые дожди, град и сильный ветер.

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Максим Кокунин
Общество Татарстан

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