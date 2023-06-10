В Турции произошел взрыв на фабрике по производству ракет — погибли пять человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Турции в результате взрыва на фабрике по производству ракет и боезарядов близ Анкары погибли пятеро рабочих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны страны.

— Произошел взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ («Машиностроительная и химическая промышленность») в уезде Эльмадаг провинции Анкара. В результате погибли пять наших рабочих. Начато расследование произошедшего, — говорится в публикации.

Источник из спасательных служб рассказал, что не менее пяти человек находятся под завалами и сейчас ведутся работы по их вызволению.

— На заводе есть раненые. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжаются спасательные работы по поиску пяти человек, оказавшихся под завалами, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в ноябре прошлого года в центре Стамбула произошел взрыв на пешеходной улице Истикляль. В результате него погибли шесть человек, еще 99 граждан получили ранения. Генпрокуратура страны попросила суд приговорить исполнительницу теракта к тюремному сроку до трех тысяч лет.

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Максим Кокунин