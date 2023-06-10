В Набережных Челнах ограничат движение по мосту через Каму

По мосту через Каму на выезде из Набережных Челнов с 19 июня ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Уточняется, что ограничение вводится в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия. Транспортный поток перенаправят по низовому пролету ГЭС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани временно ограничат движение автомобилей по улицам Юлиуса Фучика и Сафиуллина. Так, с 6 по 16 июля ограничение будет действовать на участке проезжей части от ул. Юлиуса Фучика, возле дома №50, в направлении движения от ул. Сафиуллина в сторону ул. Рихарда Зорге. Второй этап работ пройдет с 17 по 27 июля. Работы пройдут на том же участке.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин