В Набережных Челнах ограничат движение по мосту через Каму
По мосту через Каму на выезде из Набережных Челнов с 19 июня ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.
Уточняется, что ограничение вводится в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия. Транспортный поток перенаправят по низовому пролету ГЭС.
Напомним, ранее сообщалось, что в Казани временно ограничат движение автомобилей по улицам Юлиуса Фучика и Сафиуллина. Так, с 6 по 16 июля ограничение будет действовать на участке проезжей части от ул. Юлиуса Фучика, возле дома №50, в направлении движения от ул. Сафиуллина в сторону ул. Рихарда Зорге. Второй этап работ пройдет с 17 по 27 июля. Работы пройдут на том же участке.
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