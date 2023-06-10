В Госдуме предложили обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект, который предлагает обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать специальную лицензию на их содержание. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что к таким породам относятся акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы данных пород.

— Для физических лиц обязательным условием содержанием опасных пород собак является достижение возраста 18 лет. В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания, — говорится в документе.

Для получения такой лицензии гражданам нужно будет предоставить в орган МВД по месту жительства медицинское заключение об отсутствии психического заболевания, а также справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки. Также отмечается, что лицензию смогут аннулировать в случае систематических нарушений.

Напомним, в мае сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект, который вводит административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за то, что собаки могут покусать человека. Штрафы для хозяев собак за укусы животных будут варьироваться от 10 до 200 тысяч рублей.

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Максим Кокунин