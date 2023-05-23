В России могут ввести штрафы до 200 тысяч рублей за укусы собак

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, который вводит административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за то, что собаки могут покусать человека. Штрафы для хозяев собак за укусы животных будут варьироваться от 10 до 200 тысяч рублей, пишут «Ведомости».

По данным издания, предлагается включить в КоАП три новых состава. Первый состав — это статья 8.52: несоблюдение требований к содержанию животных влечет штраф: для граждан — от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юрлиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Еще один состав статьи 8.53 — несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Для граждан предусмотрены штрафы от 3 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Фото: duma.gov.ru

Кроме того, в КоАП добавляется и статья 8.54: за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов. Если они не соблюдают требования, то штрафы для граждан будут от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

В начале месяца в Менделеевске суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с муниципалитета компенсации морального вреда за нападение бродячей собаки на ребенка. Бездомная собака укусила восьмилетнюю девочку. Она получила рану левой голени. В итоге суд взыскал с муниципалитета 50 тысяч рублей в пользу пострадавшей.

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Айрат Назипов