При пожаре на железнодорожной станции в Уфе пострадал один человек

При пожаре на железнодорожной станции в Уфе пострадал один человек. Мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве Башкирии.

— Во время пожара на улице Малой Силикатной пострадал один человек. Пациент доставлен в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии, — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что возгорание произошло в одном из зданий склада железнодорожной станции по адресу: улица Малая Силикатная. Угрозы жилому сектору и железнодорожным путям нет.

В ГУ МЧС по Башкирии отметили, что горят 60 кубических метров горюче-смазочных материалов, причина пожара устанавливается. В 20:48 (мск) пожар локализовали.

«Реальное время» сообщало, что на железнодорожной станции в Уфе возник крупный пожар. По предварительным данным, загорелось 10 цистерн с топливом. Огонь перекинулся на склад горюче-смазочных материалов.

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Елизавета Пуншева